Alba Parietti e Alberto Genovese: "L'ho visto una volta a Courmayeur e ho capito che non volevo averci a che fare"

Tra i contatti vip di Alberto Genovese, l'ex ad di Facile.it ora in carcere con l'accusa di violenza sessuale, è saltato fuori anche il nome di Alba Parietti. Come riporta il Corriere della Sera, la conduttrice ha subito spiegato: "Io l'ho visto una volta a pranzo sulle piste da sci a Courmayeur e la sera stessa in un ristorante con un gruppo di persone". Sono state queste, dunque, le uniche volte in cui la Parietti è entrata in contatto con l'imprenditore. "Da lì non ho mai più incontrato questa persona. Ricordo solo che la sua corte di persone, il troppo denaro e troppo sfarzo, l'esteriorità esibita attraverso i social erano state più che sufficienti per non volerci avere mai più niente a che fare", una posizione netta insomma. "Certo non potevo immaginare che arrivasse a tanto", ha aggiunto la showgirl. E poi la puntualizzazione: "Non sono mai stata a casa sua, né a Courmayeur né a Milano", riferendosi ai festini a base di droga e sesso che l'uomo organizzava nel suo attico vista Duomo.

