SpuntiniLetterari, la nuova rubrica di divulgazione della cultura gastronomica

dal 7 dicembre, ogni lunedì ore 17.00, in diretta sui canali facebook

Pronti per salpare per un affascinante viaggio tra le pagine d’un mare di libri da gustare? Se lo siete la nuova rubrica #SpuntiniLetterari, in onda ogni lunedì ore 17.00 a partire dal 7 dicembre, sui canali Facebook dell’Accademia Italiana Gastronomia e dell’Università Telematica San Raffaele Roma, è giusto quello che fa per voi.

Si tratta di un progetto di divulgazione della cultura gastronomica in modo semplice ma su basi scientifiche e umanistiche promosso appunto dall’Accademia di Gastronomia e dall’Università San Raffaele. Protagonista di ogni puntata un autore di testi a tema alimentazione e gastronomia che condividerà idee, valori e visioni sul mondo del cibo. A condurre la rubrica oltre agli ideatori i Prof. Alex Revelli Sorini e Susanna Cutini ci sarà la giornalista Tiziana Balsamo. «Nessuna recensione di testi o di libri» spiega Revelli, «ma condivisione di emozioni e di valori legati al rutilante mondo dell’alimentazione in un contesto informale ed in chiave anche ironica. Parleremo di gastronomia? Certamente, ma anche di biologia e di antropologia, di agronomia e di storia. Ci sono libri che hanno mixato tutti questi ingredienti, noi ve li racconteremo».

Primo appuntamento dunque lunedì 7 dicembre, un viaggio nel mondo del gusto con una maestra dell'arte bianca, Sara Papa, e il suo “Di grano in grano: dal campo, pane e pizza come natura comanda”. Il 14 dicembre sarà la volta di Luisanna Messeri e il suo libro “Le Stories di #Artusi”. E cosa c’è di meglio del raccontare la vita straordinaria di uno come Pellegrino Artusi mentre facciamo uno spuntino. Le altre tappe? Saranno svelate in diretta Facebook nel corso delle puntate e anticipate anche nelle stories e nel feed del canale Instagram dell’Università San Raffaele.



