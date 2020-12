Novara, professore di liceo interdetto: "Invitava le studentesse e le molestava sessualmente con baci e palpeggiamenti"

12 dicembre 2020 a

Un professore di storia e filosofia di un liceo di Novara è stato interdetto dall’insegnamento per un anno, a partire dal 9 dicembre. La misura cautelare è stata emessa dal gip “ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza per ripetute violenze sessuali continuate - segnala la questura - aggravate dalla qualifica di pubblico ufficiale e dall’aver approfittato dello stato di inferiorità delle vittime, nonché integrati il pericolo di reiterazione del reato e quello di inquinamento probatorio”. Le accuse nei confronti del docente sono molto gravi: l’indagine avrebbe messo in evidenza un comportamento seriale dell’uomo, che invitava le studentesse ad approfondimenti extra scolastici, sia in aule appartate dell’istituto sia a casa, in vista dell’esame di maturità: approfittando del suo ruolo, avrebbe molestato sessualmente con baci e palpeggiato almeno cinque studentesse, quattro appena maggiorenni e una diciassettenne. I “gravi indizi” a cui fa riferimento la questura derivano principalmente dalla perquisizione domiciliare a casa del docente, durante la quale sono stati sequestrati alcuni supporti informatici quali cellulare, computer personale e tablet.

