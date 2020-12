Coronavirus mutato, "ceppo fuori controllo". Di Maio, stop ai voli tra Italia e Inghilterra

20 dicembre 2020 a

La variante inglese del Covid "super-contagiosa" è fuori controllo, e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio annuncia l'interruzione dei voli tra Italia e Gran Bretagna. La stessa misura applicata poche ore prima dal governo dell'Olanda, in cui si era registrato almeno un caso del nuovo ceppo "mutato" del coronavirus: secondo le autorità sanitarie britanniche, il virus "inglese" ha una contagiosità superiore di oltre il 70% rispetto al ceppo più diffuso, anche se non ci sono al momento riscontri sulla sua possibile maggiore letalità. L'Oms ha registrato la presenza del ceppo mutato anche in Danimarca e Australia, e la Francia sta pensando all'interruzione dei collegamenti via treno (con il tunnel sotto la Manica) e aereo con la Gran Bretagna.



Proprio nelle ultime ore, proprio per arginare l'epidemia, il premier britannico Boris Johnson ha ordinato un nuovo lockdown. Il timore in tutta Europa è che si tratti dell'innesco della terza ondata dell'epidemia, con possibili rischi per la massiccia campagna di vaccinazioni che prenderà il via, anche solo simbolicamente, il 27 dicembre nel "V-Day" voluto dall'Ue.

