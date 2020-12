Tampone rapido, 30 euro e risultati in 15 minuti: dove e come farlo, quali sono i rischi del test

25 dicembre 2020 a

Un tampone rapido, il test antigenico, non lascia del tutto tranquilli - rileva le proteine virali del virus, non il materiale genetico, e per questo la sensibilità è inferiore rispetto a quella del test molecolare - ma è veloce, l'esito si ottiene al massimo in quindici minuti, e quindi per accertare di essere negativi al Covid prima del pranzo di Natale con i genitori o per una visita ai nonni è la scelta più pratica, oltre che economica. Molti studenti o lavoratori non residenti a Milano hanno avuto quest' idea e hanno fatto impennare le prenotazioni per sottoporsi al test antigenico prima di giovedì. In città sono diversi i centri e le cliniche private in cui è possibile eseguire il test "lasciapassare", dall'Auxologico alle cliniche San Donato, dal Centro diagnostico italiano al Santagostino, molte strutture offrono la possibilità di sottoporsi all'esame e ricevere i risultati nell'arco di 15 minuti per gli antigenici (in caso di esito positivo o dubbio il paziente deve sottoporsi al tampone molecolare), e di massimo 72 ore per il tampone classico.

Ecco quindi una breve guida al tampone rapido a Milano: al Centro Santa Tecla, in via Pergolesi 8, zona Loreto, il tampone antigenico si può prenotare direttamente on-line compilando un modulo e può essere effettuato presso la struttura ma anche a domicilio. La clinica effettua anche i test molecolari, con esito dopo 72 ore. Anche nelle cliniche San Donato è possibile eseguire sia i tamponi sia i test rapidi. Nel primo caso il costo si aggira intorno ai 90-92 euro e il referto sarà disponibile dopo 72 ore, nel secondo caso il prezzo è di 36 euro e il risultato si avrà dopo circa 15 minuti. Si possono fare a Cesano Boscone, all'Esselunga a Certosa, a Pieve Fissiraga dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Il primo appuntamento prenotabile è lunedì 28. i

IN METROPOLITANA

Al Centro diagnostico italiano si può scegliere sia il molecolare che il rapido. Per il primo il prezzo è di circa 120 euro, il secondo ne costa 30. Il primo giorno utile per un appuntamento però è il 7 gennaio. Prezzo simile per il test antigenico del Centro Sant' Agostino: il rapido costa 30 euro, il molecolare 80. Il Centro ha attivato una postazione per i tamponi rapidi nella stazione Bicocca della linea metropolitana M5 e anche al Portello, sempre sulla linea lilla: ha dovuto ampliare le disponibilità per rispondere a tutte le richieste, tanto che i test vengono effettuati anche di domenica. Noi abbiamo provato ieri e abbiamo trovato un buco alle 11.15 ai tornelli del Portello, ma non ci sono altri posti fino a lunedì prossimo nonostante le numerose sedi, diciotto, diffuse da Cernusco sul Naviglio alla Barona fino Repubblica, che coprono città e hinterland.

Al laboratorio Biochimico i test antigenici in questo momento non sono prenotabili: "Non ci sono più slot disponibili fino a gennaio", hanno spiegato, "a meno che qualcuno non rinunci al proprio appuntamento liberando un posto". Ci sono poi i tamponi "drive through", il prelievo viene effettuato al paziente seduto in macchina: ce n'è uno a Malpensa, uno a Linate, uno al Centro Commerciale di Vimodrone, sulla Padana superiore. In quest' ultimo costa 50 euro ed ci sono slot liberi dalle 7 alle 20 sia oggi che domani. L'Auxologico di Milano offre sia il tampone molecolare naso faringeo, sia in sede sia in modalità drive through a Meda e Pioltello, e il test sierologico (quello che individua gli anticorpi e che quindi permette di identificare se le persone sono entrate in contatto con il virus). Per i primi due il referto arriva in 48 ore, per il terzo in 24. Il costo del tampone è 90 euro e ci sono ancora posti disponibili.

IL MOLECOLARE

Al Mondino Health Center, in via Ruggero Boscovich 35, zona stazione Centrale, si può eseguire il molecolare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, al costo di 90 euro. Il risultato arriverà dopo due giorni. L'Humanitas di Rozzano fornisce il tampone molecolare a 75 euro, ci sono orari prenotabili domani o dal 4 gennaio. Tra i centri privati dove poter eseguire il tampone molecolare ci sono anche le strutture lombarde di Synlab: il prezzo a Milano è di 70 euro più 15 euro per il prelievo. E in farmacia? Il 14 dicembre la Regione ha diffuso le indicazioni sull'esecuzione dei test rapidi.

A decidere se offrire il servizio saranno le singole farmacie, a seconda che abbiano o meno gli spazi adeguati (magari con stand o gazebo esterni al negozio) e dovranno chiedere l'autorizzazione all'Agenzia di tutela della salute. "Sui costi stiamo ancora discutendo con la Regione perché il test sarà a pagamento e non gratuito. Per quanto riguarda i tempi, non dovrebbero essere lunghi. A giorni dovremmo raggiungere un accordo e dovrebbero essere disponibili già dai primi di gennaio", ha spiegato la presidente di Federfarma Milano Annarosa Racca. In ogni caso, per tutti i tipi di esami vale sempre la raccomandazione degli esperti: il tampone non è un lasciapassare in vista delle feste e dell'incontro con i parenti. Il virus non dà sicurezze, ed è sempre necessario rispettare tutte le norme - mascherine, distanziamento, igiene delle mani - per ridurre le possibilità di contagio.

