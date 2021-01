Covid, indice di contagio nazionale sopra la soglia di rischio. "Cinque regioni in fascia arancione", il decreto di Speranza

08 gennaio 2021 a

L'indice di contagio Rt nazionale schizza sopra la soglia dell'1 e il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza che sarà valida da domenica 10 gennaio a venerdì 15. Basandosi come sempre sui dati del monitoraggio settimanale effettuato dalla cabina di regia, il ministro della Salute ha deciso che passeranno in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Nessuna regione sarà in zona rossa, mentre tutte le altre saranno in gialla: dodici sono però considerate a rischio alto in questa settimana, otto a rischio medio e una sola (la Toscana) a rischio basso.





“L’epidemia si trova in una fase delicata - si legge nella bozza del monitoraggio settimanale condotto dall’Istituto superiore di sanità in collaborazione con il ministero della Salute - che sembra preludere a un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane, qualora non venissero definite e implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti”. Probabile quindi che, dopo questa ordinanza-tampone che regolerà la prossima settimana, arriverà l’ennesimo Dpcm in cui verranno valutate restrizioni sempre più dure. D’altronde gli esempi che arrivano dagli altri paesi non sono molto incoraggianti in questo senso, dato che mezza Europa è in lockdown e ci rimarrà ancora per diverso tempo, in attesa che la campagna di vaccinazione inizi a dare i suoi primi frutti.

