Lombardia, l'affondo di Letizia Moratti: "48 ore senza zona rossa. I nostri dati sul contagio molto diversi"

18 gennaio 2021 a

a

a

La vicepresidente e assessora al Welfare, Letizia Moratti ha chiesto al ministro della Salute, Roberto Speranza, una sospensione di 48 ore della zona rossa su Milano e dintorni. I numeri della Moratti, certificherebbero "il minor grado di rischio". Moratti, scrive Repubblica, chiede di anticipare "la cabina di regia nazionale che disegna la mappa dei contagi". La Lombardia, tornata a sprofondare ieri in zona rossa, non si arrende. Troppo punitiva, la decisione del governo. I dati "non sono aggiornati" come l'Rt congelato al 31 dicembre. .

Andrea Muccioli contro i Moratti:perché ho lasciato San Patrignano

"Pensare di ripartire senza la Lombardia è impossibile, è il cuore pulsante del Paese, quei numeri, li abbiamo condivisi insieme, rispettiamoli", ha però detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, alla trasmissione tv Che tempo che fa. La Moratti infatti aveva scritto a Speranza "di sospendere con effetto immediato l'ordinanza", che ha fatto scattare il lockdown. La Regione, secondo dei loro documenti, aveva 15,9 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti contro i 58,7 di Bolzano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.