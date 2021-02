Rettifica dell'articolo “Agenti di commercio, denunciato il neo presidente”

09 febbraio 2021 a

Rettifica dell'articolo dal titolo “Agenti di commercio, denunciato il neo presidente”. Il sito Libero Quotidiano pubblica la rettifica nell’interesse del Dott. Antonello Marzolla, quale Presidente della Fondazione Enasarco. “In merito all’articolo apparso sul Vostro quotidiano in data 8 febbraio 2020 riguardante la presunta e non veritiera denuncia presentata nei confronti del “neo presidente” Antonello Marzolla connessa ai risultati delle votazioni per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco, si precisa che il ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) presentato nanti al Tribunale Civile di Roma dalle sigle aderenti alla Lista Fare Presto! e Artenasarco nei confronti della Fondazione non ha alcuna rilevanza penale e, pertanto, non può essere associato in nessun caso ad azioni penali nei confronti del Presidente Marzolla. Il titolo utilizzato nell’edizione del 08/02/2021 è pertanto formalmente errato e lesivo dell’immagine del Dott. Marzolla”.





