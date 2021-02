Gratta e vinci, vinti 100mila euro con una giocata minima. È la seconda volta nello stesso luogo, solo un caso? Tam tam in tutta Italia

22 febbraio 2021 a

Clamoroso colpo di fortuna a Modena: una giocata minima al Gratta e vinci "Il miliardario" ha garantito a un signore la vincita di 100mila euro. La coincidenza pazzesca è data dal fatto che nella stessa ricevitoria, gestita da Franco Campani, pochi anni fa erano stati vinti altri 500mila euro. Ecco perché al momento della "grattata" vincente, lo stupore è stato sia per il giocatore sia per il proprietario, entrambi baciati (in misura differente) dalla fortuna.

"È successo tutto in un momento - hanno spiegato i proprietari riguardo al giocatore -, stava grattando la sua schedina e a sorpresa è arrivata la vittoria. Una bella sorpresa". Numero fortunato, il 26. Dopo aver confermato la vittoria, nel locale è scattato il rito della foto ricordo e del brindisi con spumante a cui ha partecipato tutta via Ancora (siamo a una manciata di chilometri da Sassuolo). Ma non è solo la ricevitoria ad essere stata baciata dalla Dea Bendata, visto che nelle ultime settimane sono state molteplici le schedine vincenti, in tutta Italia.



Come ricorda anche il sito QuiFinanza, "la probabilità media di vincita delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, ovvero i cosiddetti gratta e vinci, è, secondo l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, una su 3,60" mentre per quanto riguarda Il Miliardario "statisticamente un biglietto ogni 7,84 si rivela vincente, con cifre superiori al costo della giocata, che parte da 1 euro". La probabilità di vincere il premio massimo, di 500mila euro, si riduce drasticamente a una su 6 milioni.

