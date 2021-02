Napoli, perde un sacchetto di diamanti al supermercato, è caccia all'uomo

24 febbraio 2021 a

Una storia incredibile quella che è accaduta a Napoli. Qualcuno ha perso 50 mila euro in diamanti e in città è scattata immediatamente la 'caccia' all'uomo per restituirglieli. Le pietre preziose, come riferisce Il Mattino, sono state smarrite all'interno di un supermercato del capoluogo partenopeo.

A trovare i preziosi è stato uno degli addetti della struttura che le consegnate subito al titolare del supermercato. I due hanno quindi aspettato, invano, il ritorno del legittimo proprietario che forse non si era accorto di averli persi. Le telecamere di sorveglianza dell'edificio hanno immortalato tutta la scena: si vede chiaramente l'uomo che entra nel supermercato con un sacchetto che gli sta già penzolando dalla tasca.

Quindi, successivamente, si vede l'uomo che compra dei prodotti e poi si avvia alle casse, ovviamente si vede che non si è minimamente reso conto di aver perso il sacchetto contenente i diamanti. Poi dalle immagini si osserva ancora l'uomo mentre paga la spesa e va via. In tutto, secondo la registrazione delle telecamere, è rimasto dieci minuti all'interno del locale.

Sempre secondo quanto riferito al Mattino dal legale del supermercato che ha tuttora in custodia i diamanti, al Comune di Napoli, dove si trova un ufficio per gli oggetti smarriti, avrebbero spiegato di non avere una cassaforte per custodire un bene così prezioso e che quindi non potevano tenerlo loro. Per questo, alla fine, si è deciso che il sacchetto con i diamanti rimanesse almeno per il momento nelle mani dell'avvocato. Contemporaneamente si è avuta l'idea di lanciare un appello, attraverso il quotidiano locale, appunto, per rintracciare l'uomo. Si tratta di tre diamanti e ognuno di essi è accompagnato da un certificato di autenticità e purezza. Ora si attende soltanto che il legittimo proprietario si presenti per riprendersi ciò che gli appartiene, e che vale una fortuna.

