Roma, "si metta la mascherina": panettiere disabile massacrato a bastonate, finisce in ospedale

E' una storia incredibile quella accaduta a Roma. Come nel film Arancia Meccanica, è andata in scena una violenza pura e insensata. Un uomo ha preso a bastonate il panettiere disabile perché aveva invitato la moglie a indossare la mascherina come tutti gli altri clienti che erano in fila. I fatti sono accaduti alla panetteria "La magia dei Sapori" nel quartiere capitolino Colli Aniene in via Virgilio Melandri 42. Come riporta il sito Leggo.it, la donna, infastidita per il rimprovero del commesso, ha chiamato il marito che è arrivato immediatamente sul posto armato di un bastone e ha pestato a sangue il povero commesso invalido.

La vittima di questa brutale aggressione è stato appunto il panettiere di 48 anni, disabile, che è stato trasportato al pronto soccorso e poi ricoverato al policlinico Umberto I. di Roma. La prognosi dei medici che lo hanno curato è di 40 giorni. Le volanti della polizia, accorse sul luogo dell'aggressione subito dopo la chiamata arrivata al 112, hanno sequestrato il bastone utilizzato per il pestaggio e identificato il presunto responsabile. Si tratterebbe di un uomo, S.P., di 45 anni.

Per l'aggressore adesso si profilano gravi ipotesi di reato. La Procura di Roma sta infatti indagando per lesioni gravi ma aggravate, oltre che per i futili motivi, anche dalla condizione di fragilità dovuta alle condizioni di salute della vittima. Una storia veramente incredibile. Brutale e violenta, come nel film Arancia Meccanica.

Solo una settimana fa a Sant'Angelo Romano un autista Cotral era stato aggredito da due passeggeri senza mascherine. I due infatti volevano salire sul bus senza indossare il dispositivo di protezione individuale. Alla richiesta dell'autista di mettere le mascherine i due passeggeri lo hanno aggredito danneggiando poi il mezzo pubblico. In quel caso i fatti erano accaduti nel piccolo Comune della provincia nord est della Capitale, dove i carabinieri della locale stazione hanno poi arrestato due uomini per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di servizio pubblico.

