Mario Draghi ribalta anche il Cts. "Avanti così", Salvini esulta: ecco tutti i nomi scelti dal premier

Cambia la composizione del Comitato tecnico-scientifico: un nuovo segno di discontinuità rispetto al governo precedente guidato da Giuseppe Conte. I membri sono 12, mentre il coordinatore – dopo l’addio di Agostino Miozzo – sarà il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, sarà invece il portavoce ufficiale dell’organo. Tutti i dettagli nell’ordinanza del capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, messa a punto d’intesa con la presidenza del Consiglio.

Nel nuovo Comitato saranno presenti non solo membri “appartenenti al campo scientifico-sanitario”, ma anche esperti del “mondo statistico, matematico-previsionale o di altri campi utili a definire il quadro della situazione epidemiologica e ad effettuare l'analisi dei dati raccolti necessaria ad approntare le misure di contrasto alla pandemia”. Strategica la scelta di far entrare nel Comitato anche un rappresentante della Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Emerge così l’intenzione del governo di coinvolgere Regioni ed Enti anche nelle valutazioni che precedono le scelte da compiere per contrastare l’epidemia. Esce di scena invece l’Inail.

I nuovi membri, oltre a Brusaferro e Locatelli, sono il capo dipartimento degli Affari generali della Presidenza del Consiglio Sergio Fiorentino, che svolgerà il compito di segretario; il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito; il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute Gianni Rezza; il presidente dell’Aifa Giorgio Palù; Fabio Ciciliano, esponente della Protezione civile. E ancora: Cinzia Caporale, Sergio Abrignani, Alessia Melegaro, Alberto Giovanni Gerli, Donato Greco. Soddisfatto il leader della lega Matteo Salvini, che su Twitter ha scritto: “Dopo Arcuri e Protezione Civile, finalmente cambia anche il Cts. Avanti così”.

