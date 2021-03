Coronavirus, il bollettino del 19 marzo è al rialzo: aumentano contagi e terapie intensive

19 marzo 2021 a

a

a

Un altro bollettino al rialzo quello del 19 marzo. Stando ai dati trasmessi dal ministero della Salute in 24 ore i nuovi contagi da coronavirus sono 25.735 (ieri +24.935). Cifra che porta il totale dei casi da inizio pandemia a 3.332.418. Diminuiscono invece leggermente i decessi che sono 386 (ieri sono stati +423), per un totale di 104.241 vittime da febbraio dello scorso anno. Ad oggi le persone guarite o dimesse sono 16.292 (ieri +15.976). Nella giornata di venerdì la curva delle nuove infezioni sale, toccando il punto massimo della settimana.

In totale i tamponi, tra molecolari e antigenici, sono stati 364.822, ovvero 11.085 in più rispetto a ieri quando erano stati 353.737. Mentre rimane praticamente invariato il positività, fermo al 7 per cento. Intanto aumenta la pressione sugli ospedali. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +164 (ieri +177), mentre in terapia intensiva (TI) sono +31 (ieri +16), portando il totale dei malati più gravi a 3.364.

Stando a questi numeri le prime indiscrezioni dai monitoraggi di oggi vedono la Sardegna abbandonare lo status di regione bianca e passare alla arancione. Fari puntati anche sulla Calabria che potrebbe fare un balzo dall’arancione al rosso. Invariate invece le limitazioni per le regioni in zona rossa. Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Marche, Molise, Puglia e Trento potrebbero avere qualche possibilità in più di cambiare colore il 26 marzo. Prima ci sono ben poche speranze.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.