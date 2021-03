La Lega e il caso di Milano: "Ma non è zona rossa?". Assembramenti, chi è libero di violare le leggi anti-Covid

19 marzo 2021 a

a

a

“Perché i musulmani sono liberi di radunarsi violando palesemente le norme anti-Covid mentre cittadini e commercianti devono rimanere in casa o tenere chiusi i propri locali con evidenti danni sociali ed economici?”. Se lo chiedono Silvia Sardone e Stefano Pavesi, due consiglieri leghisti che hanno documentato un fatto davvero sconcertante in quel di Milano. “Forse ci è sfuggito qualcosa - hanno denunciato - ma via Lopez, e precisamente l’area attorno alla moschea abusiva all’interno dell’ex panetteria, non è zona rossa come il resto della città?”.

Più soldi agli immigrati, il disastro firmato Lamorgese: quanti vaccini avremmo potuto comprare, cifre-choc

A giudicare dagli assembramenti di musulmani sui marciapiedi, documentati con diverse immagini scattate all’esterno dell’edificio, sembrerebbe di no. “È assurdo e inconcepibile che il Comune non faccia rispettare le leggi, in questo caso quella regionale sui luoghi di culto, a maggior ragione in una situazione di pandemia come quella che stiamo attraversando”, ha aggiunto la Sardone, che poi ha chiesto interventi decisi e tempestivi al sindaco Beppe Sala: “Questa moschea è abusiva e va chiusa, il primo cittadino si faccia sentire, mandi la polizia locale a fare un’ispezione e poi proceda di conseguenza. Per cominciare basterebbe anche intervenire il venerdì, giorno di preghiera, per sanzionare tutti coloro che non rispettano le regole, a partire dal distanziamento sociale”.

La prima pagina di Repubblica: se ne sono accorti dopo un anno. Brutto sospetto: con Salvini al governo... | Guarda

Stefano Pavesi ha aggiunto che sono già state inviate numerose segnalazioni sulla situazione di via Lopez. La risposta? “Silenzio totale, segno dell’evidente mancanza di volontà politica di risolvere i problemi del posto. Andremo avanti a tenere alta l’attenzione, al fianco dei cittadini esasperati da questa situazione. Basta coi due pesi e le due misure - ha chiosato - i milanesi non possono sempre essere penalizzati rispetto agli extracomunitari”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.