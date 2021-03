Colf, badanti e babysitter, come trovarle affidabili e selezionate con un click

30 marzo 2021 a

a

a

Un portale innovativo con un grandissimo numero di servizi: dalla pulizia della casa a quella degli uffici fino alle badanti o alle baby sitter. Su lamiacolf.com il personale è stato selezionato attraverso colloqui e prove pratiche, al fine di garantire la totale affidabilità della persona. Di norma lavorano in appartamenti e studi importanti di Milano e spesso, a discrezione del cliente, possono tenere le chiavi dell’immobile o conoscere le combinazioni dei sistemi di allarme.

La missione è di fornire ai clienti personale selezionatissimo, professionale e di fiducia, in grado di interagire direttamente con il cliente ed essere sempre operativo telefonicamente.

Il personale qualificato, assicurato e affidabile, è prenotabile attraverso lamiacolf.com nei giorni negli orari che si desiderano; inoltre, con una programmazione concordata, è possibile avere sempre la stessa persona nel giorno e orario preferito, evitando di dover spiegare ogni volta le mansioni da svolgere.

Per i nuovi clienti è consigliato inviare una mail, indicando i giorni della settimana e gli orari in cui gradirebbero ricevere la loro colf, per garantire che la persona sia libera per la prima visita nei giorni della settimana e nelle fasce di orario che il cliente ha scelto.

Sul portale, è possibile parlare direttamente con un responsabile, al quale comunicare le proprie esigenze e trovare insieme la soluzione migliore per la casa.

Dopo aver trovato la soluzione si può scegliere tra prenotazione singola, ripetuta (sempre con lo stesso operatore) o carnet.

Una volta trovata la soluzione migliore con l’operatore, sarà necessario inviare una mail con il giorno concordato, l'orario e l'indirizzo dove dovrà recarsi la colf, dopo di che non resterà che effettuare il pagamento del carnet scelto tramite bonifico bancario a cui seguirà una mail di conferma di arrivo della colf richiesta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.