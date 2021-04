Silvio Berlusconi, Zangrillo lo ferma: "Non può andare a Siena". Ruby-Ter, verso lo stralcio

08 aprile 2021 a

Martedì sera scorso, 6 aprile 2021, Silvio Berlusconi è stato portato nuovamente nell'ospedale di Milano 2 per eseguire degli accertamenti decisi dal suo medico curante, Alberto Zangrillo. Secondo quanto riporta il Giornale, le condizioni del leader di Forza Italia non sarebbero tali per dimetterlo e tantomeno per permettergli di affrontare la trasferta in direzione Siena. L'84enne è infatti atteso dall'udienza conclusiva del processo che lo vede imputato per corruzione in atti giudiziari nel primo filone del caso "Ruby ter", ormai giunto alla conclusione. Nelle scorse udienze, il Cavaliere aveva fatto sapere di voler intervenire personalmente per convincere i giudici della sua innocenza.

Ma visto che Berlusconi non potrà essere presente in aula, il suo legale Federico Cecconi potrebbe richiedere il rinvio dell'udienza, una volta che l'ex premier si sarà ristabilito. Già lo scorso 14 gennaio l'udienza conclusiva era saltata per le condizioni di salute del Cavaliere, ricoverato in una clinica in Provenza. Berlusconi era poi ritornato in Italia, ma i postumi della Covid non sembrano ancora completamente smaltiti. In giornata si vedranno gli sviluppi del processo, che vedono Berlusconi accusato di aver versato 170mila euro a Danilo Mariani, il pianista che per anni ha dilettato l'ex premier nella sua residenza ad Arcore. Berlusconi avrebbe indotto Mariani a mentire ai giudici durante il primo processo Ruby.

Mariani dichiarò di non aver assistito a nulla di sconveniente durante i festini serali del leader azzurro e per questo era stato inserito nell'elenco dei testimoni, accusati dalla Procura di falsa testimonianza. Era poi emerso che buona parte dei testimoni avevano ricevuto dei sussidi economici da Silvio Berlusconi, in cambio del loro silenzio. La difesa ha chiesto l'assoluzione, mostrando che i rapporti di amicizia e lavoro tra Berlusconi e Mariani risalgono a molto prima dell'entrata in scena di Ruby. Davanti ai certificati medici che rimarcano i problemi di salute di Berlusconi, il tribunale potrebbe decidere di emettere sentenza solo nei confronti di Mariani, separando il caso da quello di Silvio Berlusconi.

