Coronavirus, il webinar: il mondo del lavoro e la sorveglianza sanitaria durante la pandemia

Quante volte è stato detto? Il virus cinese ha comportato rivoluzionari stravolgimenti nelle nostre vite, per tutti gli aspetti che vi concernono: compreso quindi – e anzi soprattutto – il Lavoro. Che cosa abbiamo imparato e che cosa possiamo mettere in atto per agevolare la ripresa? A questa e ad altre domande si proverà a rispondere nel corso del webinar nazionale “Il mondo del Lavoro e la sorveglianza sanitaria durante la pandemia da Sars-Cov-2”, organizzato per Venerdì 7 Maggio dalle 9:00 alle 13:00 da Formasicuro – Organismo Paritetico Nazionale e da Fonditalia – Fondo Interprofessionale per la formazione continua, in collaborazione con UGL e Federterziario.

Previsto un ricco calendario di relazioni, ben sintetizzate dall’Ingegner Rocco Luigi Sassone, Presidente di Formasicuro: “in questo momento il Paese ha bisogno di persone che sappiano produrre soluzioni, passando dalle parole ai fatti. Con la diffusione del Covid-19 sono cambiate le misure che definiscono la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro. Non basta prevenire il contagio, è necessario anche accompagnare il rientro nei rispettivi contesti di operatività, con una programmazione capillare sia nei contenuti sia nei modi: cosicchè si sia in grado di generare risposte, per ogni tipo di attività”. Un approccio e una metodologia, dunque, assolutamente adeguati e a tutto campo, capaci di porre sin da subito in evidenza quelle che saranno le necessità del dopo pandemia, anche dal punto di vista manageriale, coniugando sinergicamente la figura del Medico competente con quello del Responsabile di Sicurezza. In questo senso, Sassone sottolinea il coinvolgimento della RAI, un’azienda statale che conta al suo interno ben 9.000 dipendenti, rappresentata durante il webinar dal Professor Giovanni Carnovale, Medico Aziendale RAI e Membro per l’Azienda della Direzione Sicurezza e Sanità. “È andata bene”, evidenzia il Sanitario, “perché tutte le necessarie misure di prevenzione sono state attivate con tempestività. Abbiamo ridotto al minimo la presenza degli Operatori, facendoli turnare e contenendo i casi di Covid a poche unità, peraltro dovute a Giornalisti e a Tecnici in esterna. Non per questo bisogna rassegnarsi allo smart-working, necessario in una fase di emergenza, ma che pure svuota l’Azienda di energie proprie del rapporto umano. Il punto è proprio questo: serve andare oltre l’emergenza. Infatti siamo stati bravi durante la fase acuta ma poi sono mancate le linee guida del Governo sulla gestione e sulla prevenzione, anch’essa un diritto-dovere in capo al Medico”.

In palinsesto, oltre agli interventi dell’Ingegner Sassone e del Professor Carnovale, anche quelli del Dottor Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale della Federazione Italiana Medici di Base; dei Professori Carlo Sabbà e Francesco Saverio Vella dell’Università di Bari “Aldo Moro” nonché del Dottor Eustachio Cuscianna, Coordinatore Aziendale Unità Speciali Covid-19 dell’A.S.L. di Matera. In incipit porteranno i Loro saluti Francesco Franco, Presidente di Previlavoro Italia; Francesco Paolo Capone, Segretario Generale U.G.L., Egidio Sangue, Vice Presidente Fonditalia; Gaetano Fede, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri nonché Nicola Patrizi, Presidente di Federterziario. E proprio il Presidente dell’organizzazione datoriale, parte costitutiva dell’ente bilaterale Formasicuro, sottolinea la volontà di mettere in campo progetti concreti: “stiamo cercando di rendere disponibili per le imprese azioni concrete, capaci di guidarle al meglio per adempiere agli obblighi normativi in tema di sicurezza, in modo da assicurare lo svolgimento dell’attività nella più totale certezza del rispetto della salute”.

Coordinerà l’evento Alessandro Franco, Segretario Generale Federterziario. Appuntamento on-line sul sito www.formasicuro.it, previa iscrizione sul medesimo portale: la partecipazione permetterà il conseguimento di un attestato professionale e di 4 ore di crediti formativi per CSP-CSE e RSPP.

