Denise Pipitone, la superteste in procura: "Mi ha detto di chiamarsi Denise. E quella cicatrice...". Ore febbrili, indiscrezioni esplosive

Il caso-Denise Pipitone continua a fornire spunti e novità. Adesso è il turno di una ragazza della Calabria, che risiede a Scalea, la quale sarebbe molto somigliante alla piccola scomparsa nel 2004. Si tratta di una giovane che avrebbe riferito di avere diciannove anni, di famiglia rom e che si chiama proprio Denise. Già ascoltata dagli inquirenti, si è sottoposta alle verifiche del caso. La giovane ha fornito i nomi dei suoi genitori e altre informazioni che potrebbero rilevarsi utili per la ricostruzione del suo passato. Tutti gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Marsala. Procura che dovrà ora decidere se effettuare la comparazione del Dna della ragazza con quello della bambina scomparsa a Mazara del Vallo. Secondo quanto si apprende, molti elementi combaciano: insomma, la pista è plausibile.

E ora si scopre che c'è anche una supertestimone in questa vicenda: G.B.sono le sue iniziali, è di origine di Palermo e lavora in una parrucchiera di Scalea. Avrebbe avuto una breve conversazione con lei, dal momento che la ragazza rom avrebbe chiesto di lavorare nel suo lavoro: “Mi ha detto di chiamarsi Denise e di essere italiana. Non so se è lei: io l’ho pensato vedendo i tratti somatici, la cicatrice su una guancia e la fossetta che mi è sembrata uguale a quella del padre di Denise Pipitone”, ha rivelato agli inquirenti.

La donna ha riferito di avere saputo dalla giovane di essere un po’ calabrese, un po’ di Roma, un po’ di Firenze, e di averle confidato che il padre le è morto quando aveva sette anni. La ragazza in questione, somigliante a Denise, è di Scalea ha i capelli rosa. Questa storia avrebbe delle analogie con Denise scomparsa nel nulla nel 2004, anche se alcuni dettagli non coinciderebbero. Tocca alla Procura della Repubblica di Marsala decidere come procedere. Domani sera, mercoledì 12 maggio, Chi l’ha Visto?, in prima serata su Rai3, avrà ospite la mamma di Denise, Piera Maggio e sicuramente affronterà questa nuova pista.

