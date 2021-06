Funivia Stresa Mottarone, il freno d'emergenza esiste solo in Italia: la colpa taciuta dallo Stato sul "forchettone"

02 giugno 2021 a

Non solo nel 2014, ma anche nel 2016 e nel 2018: il forchettone che ha inibito il freno d'emergenza sulla funivia del Mottarone non sarebbe stato applicato all'impianto di recente. A quanto pare si tratta di una pratica frequente e in uso già da tempo a Stresa, come proverebbero i filmati di un videoamatore svizzero, Michael Meier. I video in cui si vede il forchettone potrebbero aggravare la posizione degli indagati e sono già stati inviati dall’emittente pubblica tedesca Zdf alla procura di Verbania. E' stata la trasmissione d'inchiesta Frontal 21, infatti, a trasmettere le immagini di Meier, un appassionato di funivie che vanta un gigantesco archivio di riprese di impianti di risalita.

Quando il videoamatore ha saputo dell'incidente del 23 maggio, come riporta La Repubblica, si sarebbe messo a cercare vecchi video, trovandone tre che dimostrerebbero l’uso della ganascia rossa durante la normale attività dell’impianto sul Mottarone. Uno risale al 2014, un secondo al 2016 e l’ultimo al 2018. Intervistato da Zdf, per l’ex responsabile dell’impianto del Mottarone, Claudio Zanotti, i video di Meier "gettano una luce inquietante sugli anni scorsi: evidentemente si pensava che la fune non si sarebbe mai spezzata". Diversa la versione del caposervizio Gabriele Tadini, ora ai domiciliari, che durante gli interrogatori ha sostenuto di aver applicato il forchettone per una decina di volte tra aprile e maggio di quest’anno perché sentiva rumori anomali ai freni e temeva che la funivia si fermasse all’improvviso.

Intanto, indagando sul caso, si è scoperto - come riporta La Repubblica - che solo in Italia gli impianti a fune hanno il freno di emergenza, mentre all’estero non è mai stato obbligatorio visto che probabilmente non si tiene nemmeno conto della possibilità che la fune si rompa. E anche la legislazione europea è su questa linea. Dunque è l’Italia che dovrebbe adeguarsi, anche se la situazione è complessa: i freni non sono obbligatori nei nuovi impianti ma in ogni caso non devono essere tolti in quelli vecchi.

