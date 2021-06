Denise Pipitone, scoop a La vita in diretta: "Quella non era la sua auto", Anna Corona suda freddissimo

11 giugno 2021 a

Alberto Matano è tornato a occuparsi del caso di Denise Pipitone a La Vita in Diretta su Rai1. In particolare le inviate della trasmissione stanno cercando di far luce su quanto accaduto nell’albergo in cui lavorava Anna Corona. Appurato che una sua collega ha firmato l’orario di uscita al posto suo, sono tanti i misteri che avvolgono l’ex moglie di Pietro Pulizzi, padre biologico della bambina rapita a Mazara del Vallo il primo settembre 2004.

“Com’è possibile che nessuno la veda dopo mezzogiorno? E com’è possibile che nessuno l’ha vista uscire da quell’albergo?”, sono gli interrogativi posti dall’invita de La Vita in Diretta, che ha sentito il proprietario e diversi lavoratori dell’epoca. A partire dall’unica testimone, Francesca Adamo (la collega che ha coperto Anna Corona sul foglio delle presenze), che ha visto arrivare le figlie Jessica e Alice: “Sono venute tutte e due ma non ricordo se prima o dopo pranzo”. Poi non si sa se, quando e come Anna Corona ha lasciato l’albergo.

Verosimilmente poteva non essere vista passando dal garage, come spiegato dalla receptionist dell’epoca: “Se qualcuno entrava o usciva da lì potevo perderlo perché il monitor era posizionato a terra, quindi mi dovevo piegare per vedere se fosse chiuso o aperto il garage”. Un altro elemento viene poi aggiunto da un’altra inviata di Rai: “Ricordo che alle 13 del primo settembre Pulizzi venne qui, toccò l’auto di Anna che era fredda, quindi se si è allontanata non l’ha fatto con la sua auto. Allora come?”.

