Meteo, caldo africano e afa da record: temperature a 40° e umidità killer, chi non riuscirà a dormire

Caldo africano, picchi di 40 gradi, Italia boccheggiante: il meteo non lascia speranze a chi nel prossimo weekend non si potrà spostare dalle città e raggiungere mare o montagna alla ricerca della frescura. Secondo il portale 3BMeteo, infatti, a fronte di un temporaneo, lieve calo delle temperature in queste ore, dobbiamo preparaci al peggio. Una volta smaltita la "saccatura di bassa pressione presente sui Balcani e responsabile di un debole flusso settentrionale sull'Italia che sta provocando la perdita di 2/4°C al Nord e sull'Adriatico", infatti, già da mercoledì le temperature e l'afa torneranno a salire progressivamente sull'Italia. Prime punte di 33/34° sono attese mercoledì al Nordovest tra Piemonte e Lombardia e in Sardegna sul Campidano, 33° tra Umbria e bassa Toscana interna.

Da giovedì, via all'"inferno in terra". Si toccheranno i 34° in Val Padana, tra Puglia e Basilicata e in alcune zone della Sardegna interna. Tra le città "a misura di forno", previsti 35° a Bologna, Terni e Firenze, 33° a Milano, 32° a Roma e Pescara, con notti tormentate da un alto tasso di umidità. Il record si registrerà però nel weekend: mentre nelle regioni settentrionali le temperature potrebbero scendere di qualche grado "per il passaggio di una linea frontale di matrice atlantica a partire dal Nordovest dalla serata di domenica", scrive sempre 3BMeteo, sarà "caldo intenso sul versante adriatico e sulle isole maggiori, dove si potrebbero raggiungere picchi di 36/38°". Buona fortuna a chi non ha il condizionatore pronto all'uso o, in alternativa, un bel ventaglio e tanto olio di gomito.

