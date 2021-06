CEOforLIFE, al via la Task Force sulle Missioni del PNRR: oltre 100 CEO con istituzioni, associazioni e mondo accademico

16 giugno 2021 a

Parte oggi la Task Force di CEOforLIFE che vedrà oltre 100 CEO – in presenza o collegati via web – delle principali aziende italiane e multinazionali operanti in Italia, confrontarsi con istituzioni, associazioni, mondo accademico e nuove generazioni per redigere il documento programmatico che segnerà nei prossimi anni la rotta del PNRR. CEOforLIFE “PNRR Task Force Kick-off Meeting”: questo l’evento di lancio del progetto, illustrato a Roma alla presenza di Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili; Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.



L’obiettivo dell’iniziativa, secondo un approccio inclusivo, è mettere insieme tutti i diversi stakeholder (CEO, istituzioni nazionali e locali, Università, media, giovani, etc.) affinché si possa creare il maggior impatto positivo possibile in termini di sviluppo economico e sociale. Tutto ciò contribuirà a rafforzare la credibilità dell’Italia nel mondo e attrarre maggiori investimenti internazionali. “È nella natura stessa della nostra Community di CEOforLIFE lavorare insieme per rendere il mondo un luogo migliore, per questo ci siamo fin da principio ispirati fortemente agli SDGs dell’ONU, ed è con la stessa forza che vogliamo continuare a svolgere la nostra missione di “aggregatori” e acceleratori di progetti per la vita, come li chiamiamo noi, che abbiamo deciso di creare sei gruppi di lavoro, ciascuno dedicato ad una delle sei Missioni del PNRR”, spiega Giordano Fatali, fondatore di CEOforLIFE e promotore della Task Force.



Digitalizzazione, tutela dell’ambiente, mobilità sostenibile, inclusione lavorativa, capitale umano, formazione e orientamento professionale, innovazione al servizio del sistema produttivo e sanitario sono solo alcuni dei focus tematici su cui i 6 Gruppi di lavoro andranno a costruire linee di azione e attività da sottoporre e condividere con le Istituzioni. Prossimo appuntamento per confrontarsi sullo stato di avanzamento dei lavori dei 6 Gruppi della Task Force ad ottobre a Roma durante la 10° Edizione di Tennis & Friends (8-10 ottobre 2021).

Le aziende e i soggetti presenti alla CEOforLIFE “PNRR Task Force”: A2A, ACEA, Alleanza Assicurazioni, Allianz Partners, APCO Worldwide, Birra Peroni, Bosch, Consip, Covisian, eFM, ELIS, EY in Italia, d’Amico Società di Navigazione, Danone, DXC Technology, Giovani Imprenditori Confindustria, Gruppo Iren, Hewlett Packard Enterprise, Henkel, Hearst, Inwit, Istituto Italiano di Tecnologia, Jones Lang LaSalle, Koelliker, Knorr-Bremse Rail Systems Italia, LeasePlan, LUISS Guido Carli, Lundbeck, NTT DATA Italia, Nokia, Radio RAI, Roche, Sanofi, Serapian, Sky TG24, SACE, Scuola Politica, SOGEI, Takeda, Tennis and Friends, UnipolSai Assicurazioni.

COSA: CEOforLIFE “PNRR Task Force Kick-off Meeting”

QUANDO: mercoledì 16 giugno 2021 dalle ore 14.00 alle 19.00

DOVE: Hotel St. Regis Rome – Via Vittorio Emanuele Orlando, 3

COLLEGAMENTO STREAMING: https://www.ceoforlifehub.com/road-to-pnrr/

CEOforLIFE è la Community che aggrega oltre 100 CEO e Presidenti delle più importanti aziende italiane e multinazionali impegnati sul tema della sostenibilità, con l’obiettivo di accelerare, attraverso sinergie e partnership ad elevato valore aggiunto, i progetti portati avanti nell’ambito dello sviluppo sostenibile.



