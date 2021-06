Vaccino, altro caso sospetto: crollo delle piastrine e sindrome neurologica, 34enne gravissimo a Genova

17 giugno 2021 a

a

a

Un nuovo ricovero sospetto in seguito al vaccino, in questo caso Johnson & Johnson. Anche in questo caso la vicenda arriva dal Genova, dal policlinico San Martino: un 34enne è stato ricoverato per sospetta trombosi dopo aver ricevuto la sua dose di siero.

Lo rivela lo stesso ospedale genovese in una nota, in cui informa che "un paziente maschio di 34 anni è stato trasferito presso le nostre strutture con una probabile sindrome trombocitopenica trombotica. Vaccinato con Johnson & Johnson il 5 di giugno, al momento della sintomatologia si trovava in 11esima giornata post-vaccinale".

"Deve essere il primo a metterci il braccio: scandaloso, si dimetta". Speranza non è vaccinato, Bassetti lo distrugge

Però, successivamente, lo stesso San Martino ha specificato che "l'indagine per la ricerca degli anticorpi anti PF4 è risultata negativa e pertanto non esistono correlazioni tra il grave quadro clinico e la somministrazione del vaccino". E ancora: "Durante le prime fasi del ricovero - aveva spiegato l'ospedale genovese - accanto all'elemento distintivo del calo delle piastrine, si è manifestata una sindrome neurologica trattata rapidamente e con successo dal nostro hub neuroradiologico. È stata avviata l'indagine per la ricerca degli anticorpi anti PF4 per confermare il sospetto di sintesi trombotica".

"Incomprensibile e pericoloso: ecco cosa si rischia col mix di vaccini". Clamoroso, l'ex dg Aifa demolisce l'Aifa: il caso-Italia

Dall'istituto ligure fanno anche sapere che "è stata iniziata la terapia con anticoagulanti, come previsto dal protocollo di Alisa, per la gestione diagnostico terapeutica degli eventi tromboembolici post vaccinazione con vaccino a vettore virale. Attualmente il paziente è cosciente e al completamento della fase diagnostica sarà trasferito presso la Terapia Intensiva Generale del Monoblocco", si conclude la nota diffusa dell'ospedale.

"La terribile coincidenza dietro alla morte di Camilla": così il vaccino la ha uccisa, l'indiscrezione di Sergio Abrignani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.