Coronavirus, prendere il sole dopo essere guariti? "Gravi rischi per la pelle", l'allarme dei dermatologi

Chi è guarito dal Covid deve stare più attento all'esposizione solare quest'estate. Prendere troppo sole, infatti, potrebbe aggravare le manifestazioni cutanee che in alcuni casi si osservano con l'infezione causata dal Sars CoV-2. L'invito alla cautela arriva dagli specialisti dell'Istituto dermopatico dell'Immacolata di Roma-Ircss.

"Il contagio da Covid può presentarsi anche con manifestazioni della pelle associate ai diversi stadi dell'infezione. Le più frequenti sono l'orticaria, un'eruzione simile a quella del morbillo o della varicella, geloni, livedo reticularis e la vasculite", ha spiegato al Messaggero il dermatologo Luca Fania. A fare attenzione, però, non devono essere solo i guariti, ma anche i vaccinati: anche a loro potrebbero capitare reazioni cutanee, orticaria oppure eritemi. Sarebbe importante, poi, utilizzare alcuni semplici accorgimenti. "Le persone che hanno queste manifestazioni cutanee dovranno esporsi gradualmente al sole. Quindi bisogna evitare gli orari critici. Occorre indossare indumenti a manica lunga. Ma soprattutto bisogna ricordarsi sempre che le creme solari da utilizzare sono solo quelle ad alta protezione", ha sottolineato Fania.

Le creme, inoltre, non andrebbero usate solo in spiaggia. Il fattore di protezione solare 30 o anche superiore deve essere applicato ogni volta che ci si espone ai raggi Uv, e quindi anche quando si esce di casa. Secondo i dermatologi, poi, per difendersi ancora meglio dai raggi solari è consigliabile ricorrere anche alla fotoprotezione sistemica. Si tratta dell'assunzione "per via orale di sostanze che vanno dalle vitamine ai minerali, dai polifenoli ai carotenoidi, dotati di proprietà fotoprotettive e anti-fotocancerogene". In ogni caso, i dermatologi consigliano di sottoporsi - prima di andare in vacanza - ad un controllo di routine, per esaminare per esempio i nei presenti sulla pelle o altre lesioni cutanee sospette.

