Longo Salvatore Luca "non è indagato per induzione alla prostituzione minorile": la precisazione

Riceviamo e pubblichiamo

Spett.le Redazione,

in data 09 Giugno 2021 è stato pubblicato sul Vostro sito Web un articolo relativo al caso di un presunto giro di prostituzione minorile a Palermo, ripreso da un servizio de Le Iene andato in onda il giorno 08 Giugno, che ha portato all'arrestodi due persone.

Nel Vostro articolo, si da la notizia che, negli ultimi giorni sarebbe arrivato l'arresto di un'altra persona, identificata nel mio assistito, Sig. Longo Salvatore Luca, il quale, stando a quanto è dato leggere nel Vostro articolo, sarebbe coinvolto nel giro illegale che portava ragazze, anche minorenni, a vendere il proprio corpo.

La notizia che date è palesemente e gravemente falsa e diffamatoria ai danni del nostro assistito.

A prescindere che l'arresto del Sig. Longo risale al 18 dicembre 2020 e non certo a pochi giorni fa, ciò che lascia davvero interdetti e sconcertati è la circostanza, del tutto inventata e non corrispondente alla verità e agli atti giudiziari, a Voi evidentemente sconosciuti, per la quale viene da Voi asserito che il sig. Longo sarebbe indagato per la commissione di fatti penalmente rilevanti e gravissimi, quale l'induzione alla prostituzione, anche minorile, che -va ribadito con estrema forza -non è invece in alcun modo contestata allo stesso nel procedimento penale che lo vede imputato.

Appare del tutto fuorviante e gravemente lesivo della dignità del nostro cliente vedere associato il proprio nome e la propria persona a fatti e situazioni di siffatta gravità. Il sig. Longo è oggi imputato e andrà in giudizio perchè delle ragazze lo accusano di stalking e alcune di queste di aver compiuto degli approcci di natura sessuale nei loro confronti.

Il nostro assistito si difenderà da queste accuse che ritiene infondate e si farà giudicare da un Giudice, accettandone poi la decisione ultima. Ciò che non può tollerare è che vengano riportate notizie false secondo cui egli sarebbe indagato per altri reati, ossia induzione alla prostituzione minorile, che nessuno infatti gli contesta.

Palermo 11 Giugno 2021

Avv. Marco Passalacqua

Avv. Camillo Traina

