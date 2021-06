Vittorio Feltri e l'africano accoltellatore a Roma Termini: "Divise in prima linea", il confronto

22 giugno 2021 a

Chi protegge chi ci protegge? Uomini e donne in divisa, che quotidianamente mettono a repentaglio la propria vita per preservare la nostra e garantire il rispetto della convivenza civile, sono ancora per molti aspetti senza tutele. E i casi di cronaca in cui le problematiche appaiono evidenti risultano, purtroppo, molteplici. L'ultimo in ordine di tempo, Sabato scorso a Roma, in zona Stazione Termini, dove un Poliziotto ha sparato e ferito un aggressore armato di coltello.

Si parlerà dunque di Sicurezza, reato di fuga e regole di ingaggio, Martedì 22 Giugno, dalle 12:00 alle 13:00, ad Alto Mare, il programma di approfondimento politico e socio-economico condotto da Sara Garino su RPL-La Tua Radio (Radio Padania).

Per discuterne interverranno Andrea Cecchini, Segretario Nazionale del Sindacato di Polizia Italia Celere; l'Onorevole Nicola Molteni della Lega, Sottosegretario di Stato agli Interni; nonché Vittorio Feltri, fondatore di Libero. La diretta sarà visibile sul sito www.radiorpl.it , sul canale 740 del Digitale Terrestre, in radio DAB e sui canali Facebook e YouTube di RPL-La Tua Radio.

