Variante Delta, la testimonianza di chi l'ha contratta: "Gusti alterati, tutto sa di farina e limone"

02 luglio 2021 a

a

a

La variante Delta del coronavirus colpisce ancora. Questa volta ad aver contratto il ceppo indiano è stato un bambino di dieci anni. A spiegare quanto subito dal piccolo è stata la mamma che ha voluto raccontare come la mutazione può variare rispetto alla sintomatologia fino ad ora conosciuta. Se infatti chi si ammala di Covid perde gusto e olfatto, chi contrae la variante Delta invece sente i sapori come se stesse mangiando "farina e limone". La testimonianza arriva proprio sulle pagine del Corriere Veneto dalla mamma 45enne del bambino: "Mio figlio di 10 anni, contagiato dalla variante Delta, dice che sa tutto di limone e farina. Ma ora sta meglio". Il piccolo frequentava il rugby camp di Mauro Bergamasco a Isola Verde dove, ci tiene a ricordare la madre, "sono stati tutti bravissimi davvero non avrei potuto sperare in un ambiente più sicuro".

Video su questo argomento Covid, occhio che si ricomincia. La Variante Delta terrorizza l'Oms: "La pandemia non è finita"

I primi sintomi sono apparsi dopo il tampone rapido e quello molecolare. Una volta riscontrato che erano positivi, il piccolo è stato isolato e riportato a casa dal camp in cui si trovava: "Siamo isolati da venerdì. La febbre ogni tanto sale ma non come all’inizio, scende con la tachipirina per cui non mi preoccupo, lunedì ci hanno avvisati che è stato contagiato dalla variante Delta, l’Ulss ci segue più volte al giorno".

"I primi sintomi sono diversi dal Coronavirus". Variante Delta, come contagia ingannandoci: "Ammazza come prima", chi rischia di più

E ancora: "Ha i gusti alterati, sente il sapore delle cose che mangia ma nulla ha il suo vero gusto, l’albicocca sa di limone mentre il cetriolo sa di farina, evidentemente questo virus ha modificato le sue percezioni, per il resto sta bene". La mamma e il compagno hanno già fatto la prima dose del vaccino contro il coronavirus: "So che altri bambini sono risultati positivi, e anche una mamma che aveva fatto il ciclo completo del vaccino. Lei non si è ammalata ma evidentemente è così che funziona ora, forse anche i vaccinati possono portare in giro il virus ma non sviluppano la malattia".

Video su questo argomento Variante Delta, l'Ema conferma: "Si ferma solo con le due dosi di vaccino"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.