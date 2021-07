San Giuliano Milanese, giallo in campagna: "La mia amica è morta" e il telefono si spegne, due donne introvabili

03 luglio 2021 a

Due giovani ragazze marocchine sono disperse nelle campagne di San Giuliano Milanese, alle porte del capoluogo lombardo. Nella mattinata di venerdì 2 luglio ai carabinieri è giunta una telefonata in cui una ragazza, in lingua araba, ha spiegato di trovarsi in un cambio di mais, dove lei e una sua amica sarebbero state investite da una mietitrebbia. Inoltre ha aggiunto che la sua amica è deceduta, mentre lei è gravemente ferita.

Poi però la telefonata si è interrotta bruscamente, prima che i i carabinieri potessero geo-localizzarla: ciò significa che il cellulare si è spento o è stato spento da qualcuno. Immediate le indagini dei carabinieri e le ricerche, che vedono impegnati anche la protezione civile e i vigili del fuoco: per ora, però, nessuna novità, anche perché le campagne sono molto estese e non c’è alcun punto di riferimento. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, le due donne scomparse hanno rispettivamente 28 e 32: entrambe marocchine, una avrebbe precedenti.

Secondo lo scenario tratteggiato dal Corsera, forse le ragazze erano distese nei campi e potrebbero non essersi accorte dell’arrivo di un mezzo agricolo, che le avrebbe travolte. Se così fosse, allora il conducente sarebbe scappato senza dare l’allarme. Ma sono tante altre le ipotesi possibili, anche perché il fatto che la telefonata al 112 si sia interrotta improvvisamente e che il cellulare sia poi risultato spento lascia diverse ombre.

