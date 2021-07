Coronavirus, bollettino 5 luglio: indice di positività, il segnale che preoccupa: effetto variante Delta?

05 luglio 2021 a

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 74.649 tamponi e individuati 480 nuovi positivi al Covid-19. Gli attualmente positivi sono 43.531, 1.133 in meno rispetto a domenica 4 luglio. Nell'ultimo giorno sono morte 31 persone (ieri 12) affette da Coronavirus per un totale di 127.680 decessi dall'inizio dell'epidemia. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,6% (stabile rispetto alle 0,6% di ieri). Le terapie intensive sono 191 (-6), con 2 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

La variante Delta cambia il trend? Bollettino, il dato su contagi e morti. Europa nel panico

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.263.797. Le vittime in totale sono 127.680. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 1.582, per un totale di 4.092.586. I ricoverati con sintomi sono 1.337 (-27). Sono invece 42.003 le persone in isolamento domiciliare (-1.100). I tamponi sono in tutto 72.415.334 - di cui 52.219.735 processati con test molecolare e 20.195.599 con test antigenico rapido -, in aumento di 74.649 rispetto al 4 luglio. Le persone testate sono finora 29.730.813, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

"Nuovi livelli di diffusione", fin dove è arrivata la variante Delta: le cifre dell'ultimo bollettino

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 54 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono quasi 21 milioni (38,88% della popolazione over 12). Dei morti di oggi c'è da segnalare che la Regione Campania comunica che dei 16 decessi riportati, 10 decessi sono ascrivibili ad un periodo compreso tra Dicembre 2020 e Giugno 2021. E anche la Regione Toscana comunica che degli 8 decessi, 4 si riferiscono a periodi precedenti.

Video su questo argomento Roberto Speranza alza l'asticella: "Covid, battaglia incompiuta fino a quota zero morti"

