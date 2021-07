Variante Delta, bollettino 7 luglio: frena la discesa dei contagi, imitata la curva del Regno Unito?

07 luglio 2021 a

Con la variante Delta che sta diventando sempre più diffusa anche sul nostro territorio nazionale, l’Italia sembra avviata a imitare la curva del Regno Unito, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 32mila nuovi contagi. La situazione epidemiologica del Belpaese è ancora sotto controllo, ma ci sono primi segnali preoccupanti dato che la discesa dei contagi ha subito una frenata.

Il bollettino di oggi, mercoledì 7 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.010 contagiati, 1.735 guariti e 14 morti su 177.977 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato allo 0,6 per cento (+0,1 rispetto a ieri). La notizia migliore è ovviamente legata al numero dei decessi, che continua a scendere: segno che la vaccinazione sortisce gli effetti sperati. D’altronde in Gran Bretagna hanno riaperto tutto nonostante la risalita dei contagi, dato che il 90% dell’intera popolazione ha ormai sviluppato gli anticorpi del Covid.

Ciò significa che a sviluppare la malattia e a rischiare la vita sono soltanto i non vaccinati. Tornando all’Italia, la pressione sul sistema sanitario nazionale si conferma molto bassa: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -37 (1.234 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -8 (180) a fronte di soli 8 nuovi ingressi. Nel frattempo la campagna di vaccinazione è arrivata a quota 55.149.301 dosi somministrate in totale.

