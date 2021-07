Coronavirus, bollettino 10 luglio: aumentano i contagi, ma crollano morti e ricoveri. Il vaccino tiene

10 luglio 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia resta sotto controllo, soprattutto perché il numero dei decessi sta diminuendo così come quello dei ricoveri. Non va però sottovalutato il sensibile aumento dei nuovi casi che è stato registrato negli ultimi giorni. D’altronde il Regno Unito deve fare i conti con oltre 35mila contagi giornalieri, l’Olanda ha appena dichiarato di essere in piena quarta ondata con più di 10mila casi nelle ultime 24 ore.

Il bollettino di oggi, sabato 10 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.400 contagiati, 1.763 guariti e 12 morti su 208.419 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato allo 0,7 per cento (lo stesso di ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a scendere per merito del vaccino che blocca lo sviluppo della malattia, salvo in rarissimi casi: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -20 (1.147 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -8 (161) a fronte di soli 6 nuovi ingressi.

Gli attualmente positivi sono scesi a 41.015, i deceduti invece sono arrivati a quota 127.768 ma nelle ultime settimane finalmente si stanno avvicinando a quota zero. Nel frattempo prosegue a buon ritmo la campagna di vaccinazione, che ha raggiunto 56.917.775 dosi somministrate in totale.

