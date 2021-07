Porto Recanati, c'è il rosmarino negli spaghetti alle vongole? Al ristorante finisce in disgrazia

12 luglio 2021 a

Quel rosmarino negli spaghetti alle vongole ha mandato su tutte le furie due coppie che pranzavano allo chalet Bora Bora Beach di Porto Recanati. E così quella che doveva essere una domenica di mare e relax si è trasformata in una giornata di totale tensione. I quattro, che venivano da Spoleto, infatti, non hanno per nulla gradito la presenza della spezia nei loro piatti mentre si trovavano nel balneare di Mauro Monachesi e per il disgusto, riporta il Messaggero, hanno praticamente aggredito i camerieri.

"Erano a pranzo quando a un certo punto, probabilmente per non pagare il conto, hanno trovato la scusa del rosmarino che noi utilizziamo negli spaghetti alle vongole per alzare i toni con i nostri camerieri, sostenendo che quel condimento non andava bene", ha raccontato il titolare. "Non soddisfatti di aver creato confusione, si sono alzati e si sono diretti verso la cucina". Qui, prosegue, "avrebbero voluto aggredire il cuoco ma, per fortuna, io e altri due ci siamo messi a difesa della porta di servizio e non li abbiamo fatti entrare".

La situazione è quindi degenerata. "Abbiamo chiamato i carabinieri, ma i militari di Porto Recanati erano impegnati con i servizi di controllo per i mercatini, così siamo stati ricontattati dai loro colleghi di Civitanova. Fortunatamente", conclude, "ad un certo punto le acque si sono calmate. I clienti hanno pagato il conto e se ne sono andati lasciando una recensione negativa. Più tardi è venuta la Polizia Locale per chiederci come fossero andati i fatti. Stiamo valutando se sporgere denuncia".

