Euro 2020, grande festa a Milano per il trionfo? Inquietante, ecco come gli rubano l'orologio: il video

Non solo in Inghilterra, anche a Milano i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei hanno scatenato di tutto. Furti e scippi compresi. Uno di questi è stato addirittura immortalato da un filmato in cui si vedono due persone a bordo di un'auto, che affianca i tifosi con le bandiere. Tra questi però i due si imbattono in una coppia di ladruncoli. Uno di loro, con il passamontagna sul volto, salta prendendo la mano dell'autista con la scusa di esultare. Una mera scusa per sfilare l'orologio alla persona a bordo dell'automobile che si rende conto solo successivamente di essere stato fregato. Troppo tardi però visto che i due si sono già dati alla macchia.

È andata peggio a Lando Norris. Il pilota di Formula 1 era appena uscito dallo stadio quando è stato bloccato mentre saliva sulla sua McLaren Gt da 175mila euro. In quel caso i ladri sono riusciti a sottrargli l'orologio che aveva al polso. Ben più costoso, vista la differente reazione, di quello indossato dal milanese. Norris infatti si è visto derubato di un orologio di marca Richard Mille del valore di 46mila euro. "Lando - ha confermato subito dopo lo staff del suo team - è stato trattenuto e un altro ladro gli ha tolto l'orologio in una frazione di secondo. Lando sembrava piuttosto scosso. La sicurezza è stata un problema per tutta la notte".

Proprio nel capoluogo lombardo la notte di domenica 11 luglio ha rappresentato una serata all'insegna della trasgressione, e non solo per il coronavirus. In totale sono stati 15 i feriti soccorsi, di cui tre gravi, in piazza del Duomo. Si tratta di tre ventenni ricoverati d'urgenza, due dei quali in codice rosso per lesioni varie tra cui quelle da bombe carta. A Milano non era stata consentita nessuna proiezione in piazza proprio per evitare i rischi di contagio, ma i festeggiamenti sono stati rumorosi nelle aree di ritrovo, come l'Arena Milano Est, in zona Lambrate e il giardino della Triennale.

