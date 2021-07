Dear Wine, il tour alla scoperta del vino abruzzese

Gianluca Veneziani 31 luglio 2021 a

a

a

«Il vino prepara i cuori e li rende più pronti alla passione», diceva il grande poeta latino Ovidio, nato in Abruzzo. A questo spirito, e alla passione per il sacro nettare dell’uva e il territorio, si richiama l’iniziativa del Consorzio Colline Teramane “Dear Wine”, pensata per l’estate 2021 con il motto «Visita e racconta le cantine delle Colline Teramane!».

Grazie a questo progetto i turisti potranno diventare “social ambassador” del territorio, narrando in prima persona l’esperienza vissuta tra i vigneti della prima Docg d’Abruzzo. Lasciandosi alle spalle il mare e le spiagge della costa teramana, inoltrandosi verso borghi antichi, come quello di Controguerra e Civitella del Tronto, passando per Teramo e continuando alla scoperta delle stradine e delle piazze medievali di Castelbasso e Notaresco, per scendere poi verso Atri, suggestivo centro storico e culturale d’Abruzzo e tornare verso il mare, i visitatori attraverseranno le valli dalla Vibrata, del Tordino e del Vomano e ammireranno alcuni dei paesaggi naturalistici tra i più suggestivi e meno conosciuti dell’entroterra abruzzese. E nel contempo avranno l’occasione di assaggiare un calice di Colline Teramane Montepulciano D’Abruzzo Docg, e fare degustazioni, visite, tour dei vigneti, cene e aperitivi in vigna e soggiorni in azienda, scegliendo tra oltre 20 cantine delle Colline Teramane.

I turisti saranno poi invitati a pubblicare foto, video, post e stories con gli hashtag #dearwine #collineteramane per raccontare il vino sorseggiato e condividere l’esperienza appena trascorsa, utilizzando l’incipit “Dear wine”, “Caro vino ti racconto”, alludendo a qualcosa di caro e prezioso che è stato vissuto.

Questa grande operazione di condivisione sarà resa possibile dalla pagina web dedicata al progetto ( che potete raggiungere cliccando qui ), attraverso cui i visitatori potranno avere una panoramica completa di cosa si può fare e dove, per vivere un’esperienza coinvolgente alla scoperta dei vigneti e dei vini d’eccellenza del territorio. Il wine trotter potrà creare così dei percorsi personalizzati, grazie anche al collegamento con la App “Percorsi – Abruzzo Wine Experience”, realizzata e recentemente rilanciata dal Consorzio Vini D’Abruzzo.

«Adesso che la stagione estiva è in piena attività», dichiara Enrico Cerulli Irelli, presidente del Consorzio Colline Teramane Docg, «suggeriamo ai turisti, ma anche a chi abita qui in Abruzzo, di non fermarsi solo al mare o in montagna. Li invitiamo a farsi incuriosire dalla nostre colline e dalla bellezza e qualità della produzione enologica delle Colline Teramane. Invitiamo chi vive queste esperienze appaganti nelle nostre cantine a “diffondere la notizia”, a diventare con il loro racconto ambasciatori dei nostri vini, utilizzando i nostri hashtag. “Dear Wine” è una grande occasione di narrazione corale che ci auguriamo sia accolta da chi scopre e – ne siamo convinti – amerà il vino nelle Colline Teramane».



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.