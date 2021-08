Positano, quattro modelle completamente svestite al curvone panoramico: si scatena il delirio

07 agosto 2021 a

Incredibile, ma vero. Un'immagine che per certo non lascia indifferenti e che arriva dritta dritta da Positano, per la precisione dal curvone panoramico nei pressi dell'hotel San Pietro, dal quale si può ammirare la perla della Costiera Amalfitana. Ed ecco che in questa immagine ci sono quattro bellissime donne, sorridenti e completamente svestite (eccezion fatta per le orecchie da conigliette) a bordo di un'auto d'epoca.

Un qualcosa che, va da sé, ha sconvolto i turisti che si sono imbattuti in cotanta bellezza e nudità. Per la precisione, come riporta FanPage, si tratta di uno shooting fotografico che ha "incollato" diversi passanti, che si sono "goduti" la performance delle quattro modelle e dell'auto d'epoca.

Le ragazze sono Courtney Mawhorr, Sierra Brave, Asalia Yusupova e Madison. Tutte e quattro indossavano un cappellino da conigliette di Playboy e insomma, la Costiera si è trasformata in una sorta di party così come quelli che organizzava Hugh Hefner. Il tutto è durato pochi minuti, il tempo necessario al fotografo Mat Abad per concludere il suo lavoro.

Uno shooting, quello di cui vi abbiamo dato conto, che dimostra ancora una volta come la Costa d'Amalfi, negli ultimi mesi, sia tornata super-glamour. Si pensi, per esempio, che tra i diversi vip che sono passati da quelle parti ultimamente, spiccano Jennifer Lopez e Ben Affleck, ossia ciò che di più in alto nel jet set si possa immaginare.

