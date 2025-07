Jannik Sinner picchia durissimo dopo il match con Shelton: "Non voglio scuse"

Un monumentale Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon . Il numero 1 ha stracciato l’americano Ben Shelton , decima testa di serie, con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-4, chiudendo la pratica in tre set. Il tutto nonostante una vistosa fasciatura al gomito destro e i problemi fisici che lo tormentano.

Non c'è gomito che tenga, non c'è dolore che lo possa fermare: Jannik Sinner è un tornado. ...

Nel corso dell’intervista, l'altoatesino si è sbottonato sulle emozioni che si prova a giocare sul campo centrale del club tennistico più esclusivo al mondo: "Ricordo la mia prima volta che ho giocato sul Campo Centrale e la prima volta che ho giocato qui in semifinale. Wimbledon è il torneo più speciale che abbiamo. Essere tra i primi quattro significa molto per me ma quando sei in una partita con molta tensione cerchi di non pensarci".

Dunque una battuta sulle sue condizioni fisiche, sul guaio al gomito: "È migliorato molto da ieri a oggi. Ieri la mia giornata è stata molto breve in allenamento, di circa 20 minuti con gli allenatori. Non voglio scuse, oggi ho giocato il mio tennis e l'ho dimostrato", ha tagliato corto. Parole pesantissime, "non voglio scuse", frasi cariche di determinazione. Jannik ha un solo obiettivo, sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. Quello e quello soltanto. Senza scuse. Nemmeno una. Nemmeno il gomito.