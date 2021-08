Coronavirus, Marco Tampwo positivo al Covid muore a soli 19 anni. L'inspiegabile tragedia del giovane calciatore in quarantena a Fiuggi

16 agosto 2021 a

Marco Tampwo era un ragazzo di soli 19 anni che era stato appena chiamato dall’Atletico Fiuggi, la squadra della città termale che milita in Serie D. Era il rinforzo scelto qualche settimana fa dall’ex calciatore della Roma, Fabrizio Romondini: è morto improvvisamente oggi, forse stroncato da un infarto. Per chiarire la dinamica sarà necessaria l’autopsia, resta però l’incredulità per una tragedia che ha colpito un 19enne.

Tampwo era risultato positivo al test per il Covid, effettuato dopo i primi due giorni di allenamento: attaccante esterno di origini congolesi, Marco si trovava in isolamento nella sua abitazione di Mentana (Roma), quando ha accusato i primi sintomi di malessere. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe cercato di raggiungere l’ospedale, ma un malore lo ha stroncato rendendo vano ogni tentativo di soccorso: per questo l’ipotesi più plausibile è che si sia trattato di un infarto.

Da valutare anche una possibile correlazione con il Covid, che però sembra piuttosto difficile da trovare se dovesse essere confermato l’infarto come motivo del decesso. L’Atletico Fiuggi ha rilasciato un comunicato per manifestare tutto il proprio dolore, misto all’incredulità: “Non abbiamo parole davanti a una simile tragedia. È un dolore enorme. Ci eravamo sentiti quasi tutti i giorni durante la quarantena”.

