Variante Delta, "non fate sesso con i vaccinati". Tesi sconvolgente: "Ne va del futuro dell'umanità"

18 agosto 2021 a

a

a

I novax duri e puri suscitano ironia e risate nella società civile, ma queste persone andrebbero aiutate perché nel 2021 non è umanamente concepibile che ci siano persone che “pensano” e agiscono in questo modo. Quanto scoperto da Il Foglio mette davvero i brividi: un conto è essere scettici riguardo alla vaccinazione, un altro è essere complottisti e anche della peggior specie. Come quelli del movimento Onda Popolare, guidati da un certo Nicola Franzoni che forse vanta una laurea all'università della strada.

Rifiuta il vaccino, è in fin di vita. Cardinale Burke "attaccato a una macchina". Covid, il caso che sconcerta il Vaticano

“Lo dico alla nostra comunità e ne sono sicuro. Non fate sesso con i punturati. Preserviamoci. Saremo quelli da cui dipenderà la razza umana”: questo messaggio delirante ha raccolto quasi 600 mi piace, segno che c’è una comunità piccola ma incredibilmente convinta di queste assurdità. In pratica queste persone sono organizzate tipo setta e si stanno auto escludendo dalla società, al punto da attuare anche una selezione sessuale. Qualcuno ha addirittura chiesto il permesso di fare sesso con i vaccinati almeno con il preservativo: la risposta è stata assolutamente negativa.

“Nessuno potrà più fermarla". L'orda novax favorita da un ministro: Draghi che dice? La scelta suicida sui tamponi

Ma i deliri non finiscono qua: tra i tanti non si può non citare quello di una certa Milli. Come riporta il Foglio, sapete di cosa ha paura questa donna? “Io ho paura delle zanzare. Se pungono loro e poi noi?”: la cosa grave è che è serissima, teme davvero che le zanzare possano “attaccarle” il vaccino. Il problema è che non è nemmeno facile aiutare queste persone perché non lo vogliono e non aprono gli occhi nemmeno dinanzi ai tanti novax che si ammalano e muoiono di Covid, mentre i vaccinati tornano a vivere.

Video su questo argomento "Se potessi tornare in dietro...": lo sfogo del no-vax pentito dalla terapia intensiva di Bologna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.