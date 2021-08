Variante Delta, tornano le zone gialle: non solo Sicilia e Sardegna, la terza Regione in cui l'estate finirà in anticipo

19 agosto 2021 a

a

a

La Sicilia sarà la prima Regione italiana a tornare in zona gialla, probabilmente già da lunedì 23 agosto. I dati aggiornati non sembrano lasciare scampo all’isola, dato che - alla luce del cambio dei parametri decretato il mese scorso - il passaggio dalla bianca alla gialla avviene se si supera l’incidenza dei 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti, il 10% di posti letto occupati in terapia intensiva e il 15% di ricoveri in reparti Covid.

Al momento la Sicilia ha superato tutti questi indicatori: in particolare ha appena toccato il 10% in rianimazione e il 17% nelle aree mediche non critiche. Un’altra Regione a rischio è la Sardegna, che è stata la prima a superare la soglia critica del 10% di ricoveri in terapia intensiva: al momento però non sembra rischiare il passaggio in zona gialla, almeno non nell’immediato, ovvero dal 23 agosto, dato che l’isola è discesa al 9% di posti letto occupati in rianimazione.

Stando agli ultimi dati, una terza Regione rischia di dover abbandonare la zona bianca tra fine mese e inizio settembre. Si tratta della Calabria, che ha un’incidenza dei casi di Covid a 81,36 ogni 100mila abitanti. Inoltre i dati sulle ospedalizzazioni aggiornati al 17 agosto mostrano un aumento significativo: i malati di Covid ricoverati in intensiva sono saliti al 7% (+3 nell’ultima giornata), mentre quelli in area medica non critica sono al 14%. Insomma, se non dovesse invertire il trend, la Calabria supererebbe anche gli altri due indicatori che farebbero scattare la zona gialla.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.