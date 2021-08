Variante Delta, i verbali segreti del Cts: "Sconsigliato, ma dateglielo", le contraddizioni sul vaccino

19 agosto 2021 a

Dario Martini ha letto uno per uno gli ultimi verbali appena desecretati dal Comitato tecnico scientifico e ne ha fatto un sunto nell’edizione odierna del Tempo. Ciò che emerge dalle riunioni dei “cervelloni” italiani del Covid è una serie di gaffe, ripensamenti, contraddizioni e proposte finite nel nulla. In particolare i verbali risalenti al periodo compreso tra maggio e giugno contengono alcuni passaggi a dir poco sorprendenti.

Non mancano alcune “proposte folli”, come le ha definite il Tempo, tra mascherine sulla bocca da tenere a tavola, numero massimo di persone nelle spiagge libere (che essendo appunto libere non possono essere controllate negli accessi) e barriere che permettano il circolo dell’aria. La più clamorosa, secondo Martini, è però la giravolta sul vaccino Johnson & Johnson, che prima era stato bocciato sotto i 60 anni e poi è stato proposto di somministrarlo ai detenuti.

Esattamente una settimana dopo aver raccomandato di utilizzare solo Pfizer e Moderna per gli under 60, il Cts ha poi capovolto la sua decisione in relazione alla situazione delle carceri. “Il ragionamento è il seguente - scrive Martini - dal momento che i detenuti devono essere messi ‘nel più breve tempo possibile nelle condizioni di accedere alla vaccinazione’ è possibile valutare ‘l'utilizzo del vaccino monodose a vettore adenovirale Janssen anche per le persone di età inferiore a 60 anni’. Insomma, chi non è anziano fa bene a vaccinarsi con Pfizer e Moderna, a patto che non si trovi in carcere”.

