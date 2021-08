Reggio Calabria, l'impensabile tatuaggio di un 22enne: "Così entro ovunque nonostante il Covid", e funziona

20 agosto 2021 a

a

a

Avere il Green pass sempre con sé quando si vuole andare al bar o al ristorante, ma anche al cinema o al teatro. Un 22enne di Reggio Calabria, Andrea Colonnetta, deve aver preso questa disposizione un po' troppo seriamente. Il giovane, che studia Scienze economiche, ha deciso di farsi tatuare il proprio codice Qr sul braccio. E ha spiegato la sua scelta dicendo: "È stato come dipingere un momento particolare della mia vita. Ho voluto rappresentare le difficoltà del momento attraverso un tatuaggio che resterà indelebile e rappresenterà un periodo storico della mia esistenza".

Le farmacie fanno pagare la stampa del green pass stampato? Svelata la verità: una vergogna di Stato

Il tatuaggio, in questo caso, non è solo un vezzo estetico. Ma funziona pure: il tatuatore reggino Gabriele Pellerone, autore del pass, ha riportato sul braccio sinistro di Andrea un Qr Code che rimanda - attraverso un link - al codice del green pass originale. In ogni caso, il certificato digitale di Andrea sarà valido solo a partire dalla mezzanotte di venerdì, quando saranno trascorsi 15 giorni dalla seconda iniezione. Il ragazzo, insieme al tatuatore, è andato a testare il tatuaggio al McDonald’s.

"Erano tutti in fila ad esibire chi sul telefonino, chi su carta, il green pass - ha raccontato lo studente al Corriere della Sera -. Quando è arrivato il mio turno, ho mostrato il braccio su cui mi ero fatto tatuare la certificazione. La persona che stava all’ingresso mi ha guardato senza fiatare, chiedendomi cosa fosse. Quando gli ho spiegato che era il mio green pass e che avrebbe potuto strisciarlo per verificarne l’attendibilità, si è messo a ridere. Ho dovuto insistere e non poco, per convincerlo". Non sono mancati, comunque, i commenti degli haters sui social che hanno paragonato il suo tatuaggio a un marchio, come quello subito dagli ebrei ad opera dei tedeschi. "Un paragone orrendo, sollevato sui social, probabilmente dai no vax che non hanno visto di buon occhio la scelta di Andrea", ha commentato il tatuatore.

Video su questo argomento Un braccialetto come Green pass: in Francia l'ultimo esperimento contro il Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.