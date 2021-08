Green pass, la rivolta del poliziotto: "Meglio così che vaccinato, che cos'è davvero il Coronavirus"

19 agosto 2021 a

a

a

"Meglio demansionato che vaccinato". La clamorosa protesta di Mario De Marco sta facendo il giro della rete: seduto su un banchetto improvvisato a pranzare da solo, all'aperto: questo agente della polizia ferroviaria di Gorizia, 58 anni, rifiuta di vaccinarsi contro il Covid, non ha il Green pass e per questo non può entrare nella mensa della caserma Massarelli, dove lavora quotidianamente.

Video su questo argomento "Il vaccino modifica il Dna e causa aborti e infertilità". Coronavirus, le ultime sconcertanti bufale





"Non sono convinto del vaccino, non voglio farlo - spiega il diretto interessato al Messaggero -. Le imposizioni mi vanno strette. Certo non vorrei ammalarmi: mi spaventa il Covid come mi spaventa uscire di casa ed essere colpito da una tegola in testa, ma non reputo la malattia così pericolosa". Ovviamente l'agente è diventato più o meno involontariamente un simbolo dei no vax, che lo utilizzano come esempio di resistenza alla presunta "dittatura sanitaria".

"La marcia sì vax non serve". Senaldi asfalta Zingaretti e Pd: "Perché ci vuole l'obbligo di vaccino"

"Non sono vaccinato, non ho il Green Pass e per questo non mi hanno fatto entrare a mensa nella caserma Massarelli - sottolinea ancora il poliziotto -, ma noi lavoriamo nelle caserme, stiamo negli alloggi, saliamo in auto, lavoriamo fianco a fianco con i colleghi e solo a mensa c'è l'obbligo del Pass e ci dividono". Il problema vero si presenterà però a settembre, tra pochi giorni, quando l'obbligo di Green pass scatterà anche sui convogli ferroviari, dove De Marco lavora: "Mi chiedo se potrò salire sul treno per i controlli, se potrò continuare a lavorare. Mi dispiacerebbe finire in un ufficio, ma accetterei di essere demansionato piuttosto che costretto al vaccino. Se mi licenziassero ci penserei, ma andrò presto in pensione, dovrei salvarmi".

"Peggiorava, ma i medici dicevano che...". Viareggio, muore di Covid a 30 anni: la pesante accusa del padre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.