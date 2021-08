Napoli, corsa folle a sirena spiegata: un carabiniere? No, chi c'è alla guida. Finisce malissimo

24 agosto 2021 a

Simula il suono della sirena dei carabinieri usando lo stereo dell'auto. Peccato che poi venga beccato proprio dai carabinieri, quelli veri. Protagonista della storia un 17enne incensurato di Afragola, in provincia di Napoli. Inutile dire che per lui non è finita benissimo. Il ragazzo, infatti, non solo ha fatto finta di avere una sirena, ma ha anche intrapreso una corsa folle in auto.

Nel frattempo sono intervenuti i militari della stazione di Crispano, che hanno già provveduto a denunciare l'adolescente. Le forze dell'ordine hanno potuto facilmente acquisire e visionare un video postato dal ragazzo stesso su un noto social network, TikTok. Nel filmato in questione alcuni giovani a bordo di un’auto percorrono le strade del centro di Cardito nel napoletano a tutta velocità.

Il trucchetto della sirena ha permesso loro di superare facilmente le altre auto. Come si vede nelle immagini, infatti, i conducenti accostano per “facilitare” il sorpasso. In sottofondo il suono delle sirene, con tanto di didascalia esplicativa su cosa accade quando si collega il Bluetooth allo stereo dell’auto e si trasmette “la sirena dei carabinieri”. Dopo aver acquisto il video, i carabinieri hanno identificato il minore, che è già stato denunciato. Per quanto riguarda gli altri responsabili, invece, sono in corso delle indagini.

