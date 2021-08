Modena, questi due turisti? Nudi e ubriachi sull'auto dei carabinieri: finisce in tragedia, come sono stati fermati

22 agosto 2021 a

Nudi e ubriachi sull’auto delle forze dell’ordine: due giovani turisti tedeschi, un ragazzo e una ragazza di 28 e 25 anni, sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri di Maranello a Fiorano Modenese. Le accuse a loro carico sono violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e porto abusivo di oggetti a offendere.

I due sarebbero apparsi in evidente stato di alterazione psicofisica, stando a quanto si apprende finora. Uno stato dovuto anche all'assunzione di sostanze stupefacenti. I due erano completamente nudi e, in strada, ostacolavano il traffico a una rotonda. Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, i militari sono intervenuti intorno alle 21 e 30 e hanno invitato i due a coprirsi e a fornire generalità. I ragazzi non solo non hanno dato ascolto ai carabinieri, ma sono anche saliti improvvisamente sul mezzo dei militari saltandovi sopra, danneggiandolo e diventando aggressivi.

Le forze dell’ordine sono state costrette a fermarli con lo spray al peperoncino. A quel punto i due sono stati trasportati in un ospedale a Sassuolo, dove sono rimasti fino alle prime ore di questa mattina. Successivamente l’arresto. Mentre domani saranno giudicati con rito direttissimo. Uno dei militari, inoltre, nel corso dell’intervento ha riportato delle lesioni guaribili in sei giorni per una distorsione alla spalla. A commentare l’episodio è stato anche Matteo Salvini che su Twitter ha scritto: “Festeggiano nudi davanti ai Carabinieri… No comment. Quante ore staranno in galera?”.

