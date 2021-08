Green pass, Massimo Butacchi vaccinato ma senza certificato: "È questa la libertà?", una pesantissima denuncia

25 agosto 2021 a

"È questa la libertà?". I paradossi della lotta al Coronavirus in Italia riassunti dalla storia, kafkiana, di Massimo Butacchi. L'uomo, residente a Roma, denuncia dalle pagine di Leggo di essere vaccinato ma di non essere ancora riuscito a ottenere il Green pass: "Ho ricevuto la prima dose ma non mi hanno rilasciato alcun attestato di somministrazione né il codice per richiedere la certificazione verde. Ora non posso andare da nessuna parte ma ho prenotato le ferie dal prossimo 30 agosto. Rischio di perdere tutto?".

La prima dose per l'immunizzazione gli era stata inoculata lo scorso 7 agosto all'ospedale Cristo Re, nella Capitale. Proprio in quei giorni, però, la Regione Lazio si trovava sotto attacco hacker . Nonostante i problemi tecnici (il sistema elettronico non riusciva più a leggere la tessera sanitaria), a Butacchi era stato garantito che entro 72 ore avrebbe ottenuto il codice per scaricare il Green pass. Poi la brutta sorpresa: dalla struttura non è arrivato nessun attestato della vaccinazione e non è stato inviato nessun sms né mail.

Dopo 10 giorni dall'ospedale lo invitano a ricontattare la struttura dal 23 agosto, in quanto il personale era in ferie. "Mi avevano detto che, in caso di problemi, avrei potuto rivolgermi tranquillamente a qualsiasi farmacia per ottenere il green pass, ma non ci sono riuscito comunque. Ci ho riprovato più volte, ma c'è sempre lo stesso problema. La cosa più paradossale è che la mia compagna si è vaccinata dieci minuti dopo di me, sempre al Cristo Re, e pur non avendo ricevuto alcun attestato di somministrazione, dopo 72 ore è riuscita a scaricare il Green pass. Io, ad oggi, non risulto neanche vaccinato. Ho prenotato le vacanze e partirò il 30 agosto, rischio di dovermi rovinare le ferie?". Secondo quanto risposto poi dal Cristo Re, il problema riguarda la Regione Lazio, e l'uomo non è il solo ad averlo.

