In Onda, Fabrizio Pregliasco e l'ipotesi di obbligo vaccinale nelle aziende: "Cambiare legge per la quarantena dei vaccinati"

24 agosto 2021 a

a

a

Il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano, ospite a In Onda su La7 ha parlato di obbligo vaccinale nelle aziende anche per evitare nuove ondate di covid in autunno. "Per avere un autunno-inverno gestibili dovremmo raggiungere una quota di vaccinati il più vicino possibile al 90%, l'80% potrebbe essere l'obiettivo minimo". Il virologo ha anche parlato di green pass nelle scuole per evitare anche il ritorno delle lezioni in Dad e non in presenza.

"Il vaccino è efficace, sta dimostrando di esserlo ancora anche con le varianti, il profilo di sicurezza mi sembra ben consolidato. Di sicuro. "Quando con la riapertura delle scuole - avverte - ci sarà un altro colpo di coda del virus e torneremo ad avere 10mila contagi al giorno sarà più impegnativo", spiegando così come poter evitare un possibile nuovo rischio senza un adeguato numero di vaccinati negli istituti scolastici.

"Non in tv". Barbara Alberti sconvolta, lo dice in faccia a Pregliasco: che roba sono i "virologi-star"

"Negli Stati Uniti le aziende non vogliono l'obbligo vaccinale, ma diversamente lo hanno già fatto e lo impongono. A mio avviso è una opzione che va condivisa. Tecnicamente è un'opportunità. La necessità di una stretta è frutto di una constatazione: il vaccino è efficace, pur con qualche criticità, sta dimostrando di esserlo ancora anche con le varianti, il profilo di sicurezza mi sembra ben consolidato. Ma è sicuramente una scelta politica", conclude Pregliasco.

"Come si fa allora?", "Non ho detto questo". A Non è l'Arena si scaldano gli animi: botta e risposta Paone-Pregliasco sulla movida

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.