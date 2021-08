Incendi, stato di emergenza in Sicilia, Sardegna, Molise e Calabria. Patuanelli: "È il primo passo"

27 agosto 2021 a

Stato di emergenza in quattro regioni italiane per gli incendi. È il ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli, del Movimento 5 Stelle, ad annunciare la decisione presa all'unanimità dal Consiglio dei ministri giovedì. Le regioni sono Sicilia, Sardegna, Molise e Calabria, piegate da settimane dai roghi quasi sempre dolosi, favoriti da caldo, siccità e vento. "È un primo step per aiutare il territorio. Ora il mandato alla Protezione Civile per la messa in sicurezza dei territori e per i primi interventi economici. E poi i ristori alle attività produttive", ha spiegato il ministro Patuanelli.



Soddisfazione dalle associazioni di categoria coinvolte nell'emergenza: "Oggi il consiglio dei ministri ha riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi giorni ( dal Presidente a tutta la struttura confederale e territoriale) adottando le prime misure contro gli incendi. La declaratoria di oggi ha riguardato le prime 4 Regioni. Nei prossimi giorni sarà emanata una Ordinanza della protezione civile con le prime misure di ristoro per le aziende agricole colpite dagli incendi. A questa ordinanza seguirà un decreto-legge per dare ulteriori risorse e per rafforzare le misure di ristoro. In questo decreto abbiamo già chiesto che venga inserito il vincolo di coltivazione ventennale per evitare le speculazioni del fotovoltaico. Avanti tutta!!!".

