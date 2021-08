Papa Francesco, svelato l'uomo che l'ha convinto a operarsi al colon: "Quando un Pontefice è malato...", pesanti indizi

31 agosto 2021 a

“Quando un Pontefice è malato, si alza un vento o un uragano di Conclave”, ha dichiarato Papa Francesco a radio Cope, tagliando corto sulle voci che si rincorrono in Vaticano e dintorni riguardo alle sue possibili dimissioni per motivi di salute. “Mi ha salvato la vita un infermiere. Un uomo con molta esperienza”, ha inoltre aggiunto Bergoglio in merito all’intervento al colon subito lo scorso 4 luglio.

“È la seconda volta che un infermiere mi salva la vita: la prima è stata nell’anno ’57”, ha svelato Papa Francesco, riferendosi a quando a 21 anni gli venne asportata una parte del polmone destro. In quell’occasione fu decisiva una seminarista italiana che faceva l’infermiera in Argentina, mentre stavolta a fargli da angelo custode è stato Massimiliano Strappetti. Lo scrive il Corriere della Sera, che ha tratteggiato il profilo di quest’uomo, descritto come “riservatissimo”.

“Cinquantadue anni, padre e marito affettuoso, descritto da chi lo conosce come generoso - si legge sul Corsera - e dedito agli altri anche al di fuori del suo lavoro. Un impegno nel volontariato che lo porta a prendersi cura di quegli ultimi tanto cari a Papa Francesco. In servizio alla Guardia medica del Vaticano, è giunto dopo un percorso professionale al Gemelli. Ha prestato assistenza con Papa Woytila e Papa Ratzinger”.

