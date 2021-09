Superenalotto, colpaccio nel napoletano: quanto si sono portati a casa con un "5"

06 settembre 2021 a

E' stato un sabato baciato dalla fortuna. In provincia di Napoli, a Casoria, con il SuperEnalotto del 4 settembre, riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da ben 52.854,59 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel bar tabaccheria Di Fimiani sulla Statale Sannitica a Palazzo Langella. Per poco non si è sfiorato il jackpot.

La combinazione vincente del concorso è stata la seguente: 7, 60, 68, 71, 79, 80. Numero Jolly: 53. Numero Superstar: 68. Nessun '6' né '5+1' al concorso. Sono stati invece centrati quattro '5', che vincono 52.854 euro ciascuno. Uno appunto a Casoria.

Nel frattempo il Jackpot continua a crescere e per il concorso di domani, martedì 7 settembre, metterà in palio 77,4 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.

