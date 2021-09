Gratta e Vinci, la disperazione della figlia del tabaccaio-ladro: "Non so niente di lui", famiglia rovinata?

07 settembre 2021 a

Continua a tenere banco la vicenda del Gratta e Vinci da 500mila euro. Il tabaccaio-ladro è stato fermato all’aeroporto di Fiumicino, dove aveva intenzione di imbarcarsi su un volo diretto alle Canarie. Adesso si trova in stato di fermo, con l’accusa di aver rubato il biglietto vincente a un’anziana 70enne, che glielo aveva dato per essere certa di aver vinto quella somma enorme.

Paola Scutellaro, figlia del tabaccaio, è intervenuta ai microfoni di Morning News, la trasmissione in onda su Canale 5: “Sono una persona onesta. È una vita che lavoro, sono innocente e ho sempre lavorato”, sono state le sue prime parole. La donna è parsa molto scossa da questa vicenda e si intuisce facilmente che non ha nulla a che vedere con le azioni del padre. La sua testimonianza è quella di una lavoratrice che non dorme da giorni e che vive con la paura che possano revocare la licenza della tabaccheria, intestata alla madre.

Potrebbe quindi non essere più in grado di lavorare a causa del padre. “Non so niente di lui - ha dichiarato - non l’ho più sentito”. Le condizioni del tabaccaio-ladro si sono aggravate quando è saltato fuori che aveva depositato il biglietto da 500mila euro in una filiale di una banca a Latina.

